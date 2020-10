Calciomercato Juventus, un top club vuole Dybala: può partire a gennaio direzione Premier League. Pirlo farà di tutto per trattenerlo

Il calciomercato si è appena concluso dopo una parentesi mai così ampia, dovuta all’emergenza Covid e allo slittamento dei campionati. Il taglio degli introiti televisivi e di botteghino hanno inevitabilmente portato ad un ridimensionamento delle spese anche in fase di acquisto. I grandi club hanno dovuto fare di necessità virtù, magari optando per dei prestiti biennali e delle operazioni incentrate sul futuro. La Juventus ha cercato di svecchiare la rosa, con le operazioni Kulusevski e Chiesa che sono lì a testimoniare una pianificazione precisa. Abbassare il monte ingaggi e la media età della squadra, puntando sui talenti della nostra Serie A. Ci sono però anche dei grattacapi da gestire e riguardano proprio i prolungamenti degli accordi in scadenza dei propri top player. Il caso principale è quello di Paulo Dybala, messo al centro del progetto di Andrea Pirlo, ma ancora lontano da firmare il rinnovo. Proprio per questo l’argentino si sta guardando intorno e non è escluso che possa trovare un’altra sistemazione anche a gennaio. Paratici e Nedved vorrebbero trattenerlo a tutti i costi, considerando anche i 35 anni di Cristiano Ronaldo e la necessità di avere una bocca di fuoco davanti oltra al portoghese. La soluzione Morata per il ruolo di centravanti lascia spazio alla carta della doppia punta veloce, sul modello sperimentato da Sarri e la “Joya” è una pedina fondamentale in tal senso.

Calciomercato Juventus, un top club vuole Dybala: il Chelsea pronto all’assalto a gennaio

Già lo scorso anno la cessione di Paulo Dybala sembrava cosa fatta. Il Manchester United prima e il Tottenham poi, aveva affondato il colpo, trovando prima la resistenza del giocatore e poi quella del club, per una questione di soldi. Qualora non si dovesse arrivare ad un accordo sul prolungamento, però, la pista Premier League tornerebbe di grande attualità. Il Chelsea ha messo nel mirino il talento argentino ed è pronto a fare follie per accaparrarselo già a gennaio. Il bilancio in rosso per 89 milioni, approvato proprio ieri, costringe la Juventus a fare dei ragionamenti precisi anche sulle cessioni. Una cifra vicina ai 90 milioni potrebbe convincere i bianconeri a privarsi del gioiello. Lampard lo accoglierebbe a braccia aperte, andando a creare un tridente giovane e da sogno con Havertz e Werner.

A breve sono attese ulteriori novità e un affondo Blues che potrebbe essere decisivo.

