Calciomercato Juventus, si studia l’acquisto dal Barcellona: il nome

Calciomercato Juventus, si studia l’acquisto dal Barcellona in vista dei prossimi mesi: l’attaccante bocciato da Koeman

Dal suo arrivo al Barcellona, complici anche gli infortuni, Ousmane Dembelé non ha mai spiccato il volo. Ora, con l’arrivo di Koeman sulla panchina, potrebbe addirittura essere ceduto tra gennaio e giugno perché non rientra nel progetto dell’olandese. Inoltre, vista la situazione, l’ex Borussia difficilmente rinnoverà il contratto che scadrà nel 2022.

La dirigenza spagnola avrebbe individuato in Thauvin del Marsiglia il giusto sostituto e solo dopo il suo eventuale arrivo, Dembelé potrà essere ceduto. Quest’ultimo piace molto alla Juventus che sembra sia decisa ad affondare il colpo da 90. Secondo quanto riferito da Don Balon, il Barcellona per Thauvin dovrà fare i conti con Milan, Leeds e Siviglia.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, si teme l’addio di Hernandez: un top club su di lui

Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier League per Dybala

Nonostante sia uno degli elementi di maggior valore e tra i più apprezzati dalla Juventus, Paulo Dybala a fine stagione potrebbe lasciare Torino. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022, ma pare che dopo mesi di trattative per un rinnovo non si sia giunti ancora ad una conclusione. I vari incontri tra la dirigenza bianconera e l’agente hanno evidenziato importanti distanze economiche tra domanda ed offerta. La società è ferma su uno stipendio fisso da 10 milioni di euro netti l’anno, mentre la controparte ne chiede 15. Intanto, oltre a Barcellona e Real Madrid, hanno messo gli occhi sul calciatore alcuni club di Premier League. In particolare il Chelsea che, già questa estate, ha condotto la campagna di mercato più costosa d’Europa. Per prelevare la Joya, comunque, serviranno all’incirca 80-100 milioni di euro. Salah, Son, Mbappé e Haaland i papabili sostituti presenti sul taccuino dei desideri di Paratici.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, nuovo ruolo per Paratici: la decisione del Cda