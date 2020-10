Bologna, limiti alla movida: chiusura parziale per alcune piazze

Il comune di Bologna, nel contrasto all’epidemia da coronavirus, ha deciso di mettere importanti limiti alla movida: chiusura parziale per alcune piazze principali

La situazione dei contagi che cresce anche a Bologna ha portato il comune a decidere per la chiusura parziale di alcune piazze della movida onde evitare assembramenti e quindi potenziali contagi da coronavirus. La disposizione è arrivata ieri sera dopo l’incontro in Prefettura tra il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le due parti hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta del sindaco Virginio Merola per transenne e controlli in Piazza Verdi e in Piazza Aldrovandi, entrambe al centro della zona universitaria. Questi sono solo due nuovi punti di chiusura dopo quella avvenuta a piazza San Francesco.

Bologna, la situazione in merito ai contagi da coronavirus

