Le 5 cose che nessuno sa di Luca Argentero: voi ve lo aspettavate?

Anche il sex symbol più amato d’Itaiia ha 5 cose che proprio nessuno sa. Di seguito tutto ciò che non vi aspettate da Luca Argentero

Luca Argentero sex symbol d’Italia. Fa impazzire donne ed uomini per il suo fascino, più invecchia più diventa bello ed il capello brizzolato ne è la dimostrazione. Da anni sulle TV di tutta la penisola si esibisce in prestigiosi ruoli che risaltano la sua bravura.

LEGGI ANCHE > > > Le 5 cose che nessuno sa di Elettra Lamborghini: ve lo aspettavate?

Tantissime le prestazioni sul piccolo e grande schermo dell’attore torinese, da ultimo è in prima serata con la serie Doc – Nelle tue mani, storia vera molto romanzata che sta tenendo incollata un’Italia intera. La prima parte della fiction, andata in onda poco prima del lockdown, riprenderà stasera 15 ottobre su RAI 1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta, il top è scollatissimo: “Una sorpresa per voi” – VIDEO

Luca Argentero, le 5 cose che non sapete del sex symbol più amato d’Italia

1. Luca Argentero non è affatto nato attore, tutt’altro. La sua passione è stata sempre la scrittura, mettere nero su bianco i suoi pensieri. Da ragazzo era solito scrivere lettere d’amore che, ha scoperto, sua madre leggesse di nascosto.

2. Ha una passione per gli orologi. Non mette mai lo stesso, in particolar modo ne possiede 6 che alterna regolarmente, sia sportivi che eleganti. Non si definisce un collezionista, ma ama indossarli. È proprio questo il motivo del suo essere sempre puntuale e del suo odio verso i ritardatari.

3. È appassionato di qualsiasi tipo di sport, ex tennista a livello agonistico, appassionato di sci – passione che coltiva nel tempo libero – ed ama guardare le partite di rugby.

4. È il fondatore di un’organizzazione no-profit. La sua onlus “1 caffè” accetta donazioni di qualsiasi genere, anche di 1 euro, appunto, per un caffè.

5. A 42 anni ha avuto la sua prima figlia: è da pochissimo nata Nina Speranza Argentero.