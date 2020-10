Tanzania, il Kilimangiaro va in fiamme: le cause dell’incendio – VIDEO

Il monte Kilimangiaro, in Tanzania, da diversi giorni continua a bruciare e vi è un folto impiego di elicotteri ed aerei per spegnere le fiamme

Il monte Kilimangiaro, il più alto di tutta l’Africa, è in fiamme da domenica scorsa per cause non accertate ancora. Alcune fonti, però, sospettano che alla base dell’incendio vi sia un falò accesso da alcuni alpinisti per scaldare del cibo. Sono diversi gli ettari di vegetazione andati distrutti. Le autorità della Tanzania, insieme alle comunità dei villaggi vicini, sono impegnati senza sosta a spegnere il fuoco ma l’elevata altitudine del monte (sfiora i 6 mila metri) starebbe rallentando le operazioni.

Tanzania, il Kilimangiaro in fiamme: le parole del ministro

Il ministro del Turismo, Hamisi Kigwangalla, sul proprio profilo Twitter ha spiegato che gli sforzi di spegnere le fiamme non hanno avuto successo per via dei venti forti e di molta vegetazione secca: “L’impresa è più grande e più difficile di quanto pensassimo”.

