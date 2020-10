Ralph Lauren, in vendita tuta macchiata di vernice a 700 dollari

Il marchio di moda Ralph Lauren ha lanciato in commercio una tuta macchiata di vernice al prezzo di 700 dollari scatenando l’ilarità del web

Come sempre i grandi marchi di moda puntano a sorprendere. Anche se a volte, certe scelte stilistiche finiscono per creare dei veri propri casi che dividono i consumatori. E l’ultima azzardo lo ha fatto Ralph Lauren. Il famoso marchio di abbigliamento ha infatti lanciato sul mercato una tuta, che di primo impatto sembra molto simile a quella tradizionalmente indossata dai benzinai, all’incredibile prezzo di 700 dollari. Una mossa che ha scatenato l’ilarità e anche l’indignazione del web. Su Twitter un utente ha scritto ad esempio che “visto che Ralph Lauren sta vendendo una tuta da lavoro imbrattata di vernice per 700 dollari, potrei iniziare a vendere i miei pantaloni da lavoro”.

Ralph Lauren, tuta macchiata di vernice a 700 dollari

Ed è così che in poche ore tantissime persone con ironia hanno iniziato a vendere i loro abiti da lavoro come provocazione. In ogni caso va detto, che non si tratta certo della prima volta che un marchio di moda fa qualcosa del genere. Un po di tempo fa ad esempio, Gucci decise di mettere in commercio dei pantaloni macchiati d’erba allo stratosferico prezzo di 650 euro. E anche in quel caso naturalmente il popolo del web si divise tra chi lo trovava perfettamente normale e chi invece lo ritenne una vera e propria presa in giro. la vertià probabilmente la sapremo soltanto quando usciranno i primi dati sulle vendite e scopriremo quante persone abbiano deciso di pagare questa cifre per indossare una tuta macchiata di vernice.

