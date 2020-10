Playstation 5 ha mostrato la nuova dashboard e soprattutto il nuovo PSN che saranno implementati nella console in uscita.

Playstation 5 è sempre più vicina. Ormai siamo a metà ottobre e la nuova generazione di console da gaming sono letteralmente ad uno schioppo di distanza. Manca davvero molto poco prima che la nuova macchina di Sony venga messo ufficialmente sul mercato. E poco dopo anche Microsoft manderà ovunque le sue Series X e Series S, per cercare di conquistare ancora una volta l’utenza, magari anche più dell’ultima generazione di console. Il cammino che ci poterà ad entrambe le console è sempre più interessante e costellato di piccole novità e diversi aggiornamenti che le due case pubblicano di volta in volta, per tenere l’hype degli acquirenti molto alto. Ebbene Sony ha da poche ore pubblicato un video in cui si vede tantissimo della nuova console, precisamente la dashboard e soprattutto il nuovo PS Store.

Playstation 5, dashboard e PS Store svelati – VIDEO

Nel video che è stato pubblicato, Sony ci mostra un po’ di gameplay di un gioco che è davvero importante per la recente storia di Playstation, ovvero il nuovo Little Big Planet. Come si vede il gameplay è davvero divertente e fluido, e soprattutto ci sono tante nuove funzioni della console. La dashboard iniziale è stata totalmente ridisegnata, per permettere all’utente di avere un approccio fresco più immediato con l’intero ecosistema della piattaforma. Nel video anche un accenno al Plystation Store, che viene mostrato appena con la promessa di una velocità fuori dal comune. Di seguito il video pubblicato sul canale ufficiale di Sony.

