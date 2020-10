Ortona, allarme legionella: cinque ricoveri ed un decesso

Non solo Covid, ad Ortona (Abruzzo) è allarme legionella: al momento sono cinque le persone ricoverate, mentre una donna è deceduta

Non bastava il Covid, ad Ortona (Abruzzo) ci si è messa anche la legionella a peggiorare la situazione. Il sindaco Leo Castiglione, dopo aver avuto un colloquio con l’Asl a seguito della morte di una 61enne, ha confermato l’allarme in merito al batterio. La donna che è deceduto era già affetta da gravi patologie. Comunque, nelle ultime settimane la legionella è stata diagnosticata a diversi cittadini ed ora sono in cinque quelli ricoverati in ospedale di cui due in rianimazione. L’Asl intanto ha attivato tutte le procedute del caso e nei prossimi giorni effettuerà una serie di analisi.

“Attualmente è prematura qualsiasi azione e preghiamo i cittadini di non creare inutile allarmismo. Ricordiamo che la legionella si sviluppa attraverso l’inalazione aerea di acqua, attraverso vapore acqueo, o liquidi che ospitano il bacillo legionella. Non è contagiosa, non è trasmissibile quindi tra persone. Il sindaco Castiglione è in continuo contatto con la Asl e informerà la città dei prossimi sviluppi”, spiega il Comune in una nota ufficiale.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, record di contagi in Germania: la Merkel corre ai ripari

Cos’è la legionella

La legionella è un batterio facente parte del gruppo dei gram-negativi aerobi. Fu scoperta a seguito dell’epidemia acuta del 1976 che colpi alcuni militari riuniti in un albergo a Philadelphia. La legionellosi definisce tutte le forme causate da batteri del genere legionella. Essa può causare la febbre di Pontiac che si presente come malattia acuta autoimmune e che, dopo l’incubazione, porta sintomi come febbre, mialgia, cefalea e gola arrossata. L’altro quadro clinico comporta lo sviluppo di una polmonite infettiva. I fattori di rischio principali sono l’età avanzata, patologie croniche, immunodeficienza e fumo. Di solito la si contrae attraverso acque contaminate.

LEGGI ANCHE—> Calabria, morta la governatrice Jole Santelli: fu eletta pochi mesi fa