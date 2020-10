Era solo un bambino di 12 anni, ma oggi è diventato l’uomo più desiderato dalle donne e un attore di fama internazionale.

Il protagonista di quella foto oggi è uno degli attori più famosi del grande schermo. In quella foto aveva solo 12 anni e, nonostante sia passato un sacco di tempo da allora, il suo viso è rimasto quasi invariato. Oggi è un modello e avvocato oltre che un attore. Le sue interpretazioni in vari film e serie televisive lo hanno reso il più amato dalle donne.

Il suo segno zodiacale è scorpione ed è alto 183 cm e pesa 72 kg. Nonostante tutti se me facciano uno, lui non ha tatuaggi ma è famoso per quello finto sul petto che rappresenta un albatros in volo. È molto seguito sui social, come testimonia il suo profilo Instagram con 7.5 milioni di followers, ed è l’uomo più desiderato.

Se lo scatto e questi indizi non vi sono stati d’aiuto passerò col fornirvene altri. Non vi basta fare altro che proseguire nella lettura. Siamo a un passo dallo scoprire chi è il bambino della foto.

Oggi è una star e il sogno proibito di tutte le donne: lo riconoscete?

Il bambino della foto è nato a Istanbul in Turchia, l’8 novembre del 1989, da genitori turchi ma con nonni originari della Macedonia. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul, infatti sa parlare benissimo la nostra lingua. Dopo il Liceo, si è iscritto e laureato in Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato a lavorare come avvocato.

Questo lavoro però non gli piaceva, perciò dopo soli sei mesi di carriera decide di inseguire il suo sogno: diventare un attore. Si è iscritto a diversi corsi di recitazione ed ha iniziato a lavorare come attore nel 2014 recitando nella serie TV Gönül İşleri.

Diventa subito uno degli attori più amati in Turchia e grazie alle sue doti e alla sua bellezza diventa l’attore più seguito e desiderato dalle donne. Il successo gli arriva nel 2017 quando ha interpretato il ruolo di Ferit Aslan in “Bitter Sweet” mentre il boom arriva nel 2020.

La serie TV DayDreamer – Le ali del sogno ha riscosso grande successo e il protagonista di sfoggiando un fisico da Adone e capelli e barba lunga è diventato il sogno proibito delle donne. Stiamo parlando di Can Yaman, l’idolo delle donne di tutto il mondo.

