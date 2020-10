Matilde Gioli, quel segreto nascosto a tutti: voi lo sapevate?

Giovanissima, bellissima e talentuosa. Matilde Gioli è da poco entrata nelle nostre case sui piccoli schermi, quindi sappiamo poche cose sul suo conto

Matilde Gioli è una giovane, bella e talentuosa attrice. Nata a Milano, da padre pugliese e madre toscana, si è diplomata al Liceo Classico e successivamente laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano. Purtroppo la sua vita è stata segnata sin da giovane quando, a 23 anni ha perso il papà: questo il motivo per cui è legatissima ai suoi tre fratelli.

La sua carriera come attrice è cominciata per caso quando, nel 2014, si è candidata come comparsa nel film Il capitale umano di Paolo Virzì. Nonostante il suo esordio ed il fatto che non fosse uno dei personaggi principali, ha vinto numerosi premi, segno che il suo destino era segnato: le telecamere sono il suo cammino. Successivamente Matilde non ha affatto rinunciato a quel dono innato, anzi, la sua carriera ha preso il volo e ad oggi è in prima serata con Luca Argentero in Doc – Nelle tue mani.

Matilde Gioli, quel segreto nascosto che in pochi sanno

La bellissima Matilde Gioli, da poco presente sui nostri schermi, è stata da subito apprezzata dal pubblico italiano. La sua bellezza ed il suo talento sono di grande risalto per il cinema, ma non tutti sanno che Matilde Gioli non è il suo vero nome. Infatti, l’attrice milanese utilizza un nome d’arte: Matilde Lojacono è la sua vera identità.

Non ha mai rivelato il motivo per cui ha deciso per il cambio di cognome, per la sua professione, ma tutto lascia pensare che sia una questione di semplificazione. Qualsiasi sia il motivo, Matilde ha riscosso un grosso successo tra il pubblico italiano.