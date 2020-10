Fortnite, disponibile la skin di Daredevil: come ottenerla gratis

Continuano ad arrivare novità su Fortnite. Una delle principali della Stagione 4 Capitolo 2 è la skin di Daredevil: ecco come ottenerla

Fortnite rimane uno dei titoli più amati e giocati di sempre. Dal suo avvento nel mondo videoludico, ha completamente stravolto la concezione di videogioco, portandola ad un livello successivo. Il colosso di Epic Games ha aperto la strada ad una serie di nuovi titoli, portando in auge i battle royale e alimentando il mondo degli E-Sports.

Giunti alla Stagione 4 del Capitolo 2, le novità riservate a Fortnite non sono certamente finite. Gli sviluppatori continuano a lavorare duramente per offrire ai propri utenti un servizio sempre più completo e in aggiornamento. Tra le varie novità, è da poco disponibile la skin di Daredevil. Il costume inedito a tema Marvel è disponibile e per tutti: ecco come ottenerlo.

Fortnite, arriva la skin di Daredevil: la guida per ottenerla

Daredevil è finalmente arrivato su Fortnite. La nuova skin sarà ottenibile anche in maniera gratuita da tutti gli utenti, anche se il metodo più semplice e veloce è quello di pagare ed ottenerla subito. Per fare ciò, il prezzo dovrebbe essere quasi sicuramente uguale o superiore ai 20 euro. In realtà, però, esistono alcune vie traverse per ottenere comunque il nuovo abito dedicato al supereroe Marvel senza pagare nemmeno un centesimo.

Nella giornata di ieri, per esempio, c’è stato un torneo esclusivo basato sui superpoteri: il premio era, appunto, la skin di Daredevil. Alla fine però l’hanno ottenuta solo i primi 800 classificati, un numero molto esiguo. Nei prossimi giorni, Epic Games lancerà altri tornei di questo tipo per ottenere il premio in maniera gratuita, ma bisognerà essere tra i più bravi per vincerla.

