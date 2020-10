Covid-19, positivo anche Francesco Lollobrigida: “Sto bene”

Covid-19, anche Francesco Lollobrigida è risultato positivo. A svelare l’infezione è stato direttamente il capogruppo di Fdi alla Camera attraverso il proprio account Facebook. Ecco quanto riferito.

Anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera, è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso politico attraverso la propria pagina Facebook. “Amici, dopo essere stato a contatto con una persona rivelatasi positiva, e nonostante abbia seguito scrupolosamente tutti i protocolli anti-contagio, ho appena scoperto di aver contratto anche io il Covid-19”, riferisce infatti il referente di Tivoli.

Fortunatamente la carica virale contratta da Lollobrigida, non asintomatico, non sembrerebbe alta come rassicura lo stesso 48enne: “Voglio rassicurare tutti che sto bene e non presento alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento presso la mia abitazione dalla quale continuerò a lavorare come sempre. Vinceremo anche questa battaglia!”.

Si è trattato del secondo post social della giornata. Il primo era stato doverosamente per la morte di Jole Santelli che ha sconvolto l’intera Italia questa mattina. La governatrice della Regione Calabria, da tempo alle prese contro un tumore, è stata trovata senza vita dalla sorella nel proprio appartamento. Secondo i primi riscontri medici, sarebbe stato un arresto cardiaco a stroncare la presidente calabrese.

“Profondo dolore e cordoglio per la drammatica scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Una donna generosa, una collega di grande valore da sempre stimata da tutti e una amministratrice profondamente legata alla propria terra”: così Lollobrigida ha voluto ricordare la collega.

L’uomo di legge ha poi fatto velatamente riferimento alla grinta con cui la donna ha lottato per il bene regionale, malgrado le sue grosse problematiche di salute: “Ha lottato come una leonessa senza tirarsi indietro e senza risparmiarsi avendo come unico obiettivo il bene e l’interesse della propria comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza e il commosso abbraccio mio e dei deputati di Fratelli d’Italia”.

