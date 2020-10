Covid-19, De Luca ha deciso di chiudere tutto in Campania: le scuole e non solo risentiranno pesantemente della sua decisione.

Il Covid-19 sta facendo parecchi danni in Campania, che da diversi giorni è la regione con più contagi in Italia. Questa ondata di ritorno che sta colpendo la regione in queste settimane. Da troppo tempo la Campania sta registrando un innalzamento nel picco dei contagi che è preoccupante e per questo il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha preso una decisione molto forte e insindacabile, come spesso accade con lui. Per cercare di limitare il picco di contagi e rendere la regione più sicura, infatti, il politico proveniente da Salerno ha deciso di imporre delle regole importanti per evitare che le persone entrino in contatto tra di loro, limitando ulteriormente le liberà personali per il distanziamento sociale.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, positivo anche Francesco Lollobrigida: “Sto bene”

Covid-19, De Luca ferma la Campania: scuole chiuse e stop asporto

Vicenzo De Luca ha deciso di chiudere tutto e di porre limitazioni molto importante. Con un decreto che tra poche ore sarà ufficiale infatti, riporta Il Messaggero, il presidente della Regione Campania porrà dei seri limiti alla libertà di movimento e di interazione dei campani. Con queste decisioni che sono state prese, infatti, scuole e attività verranno rispettivamente chiuse e parecchio limitate nelle loro operazioni. Di seguito tutti i punti del provvedimento regionale:

Le scuole resteranno chiude dal 16 al 30 ottobre 2020.

resteranno chiude dal 16 al 30 ottobre 2020. Sospese le attività didattiche e di verifica nelle Università tranne che per il primo anno.

tranne che per il primo anno. Vietate feste e cerimonie con invitati estranei al nucleo familiare convivente.

con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sospese le attività di circoli ludici e ricreativi .

. Ai locali che offrono servizio di ristorazione è vietata la vendita con asporto dalle 21, delivery senza limitazione.

LEGGI ANCHE —> Scuola, Azzolina: “Non ci sarà nessun lockdown per gli studenti”