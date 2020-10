Covid-19, bollettino 15 ottobre: 8804 contagiati e 83 morti

In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire nonostante le restrizioni attuate in tutto il Bel Paese. Giuseppe Conte, in seguito all’aumento a dismisura di casi dal 4 ottobre ad oggi, sta pensando di attuare un certo numero di limitazioni. I casi sono ancora in crescita ed oggi, 15 ottobre, si è varcata la soglia degli 8000 casi.