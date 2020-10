Coronavirus, Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi

Coronavirus, Valentino Rossi e Federica Pellegrini a pochi minuti distanza hanno fatto sapere via social di essere risultati positivi

Valentino Rossi positivo al Covid 19, Federica Pellegrini pure. In un colpo solo l’Italia perde, anche per per soli 10 giorni, i suoi simboli degli ultimi vent’anni, a dimostrazione che il virus non guarda in faccia a nessuno.

La positività di Rossi è arrivata inattesa, anche se il team Yamaha la settimana scorsa aveva perso sei ingegneri e tecnici a Le Mans. Uno di loro era risultato positivo e gli altri cinque erano rimasti in isolamento fiduciario ad Andorra. Vale invece è rimasto a Tavullia, senza la possibilità di raggiungere Aragon per le prove di domani.

Triste e arrabbiato, ha detto di essere, perché ha seguito alla lettera tutto il protocollo eppure è arrivata la positività. Quando si è svegliato stamattina non stava bene, dopo il secondo test è arrivato il verdetto. “Sono dispiaciuto perché dovrò saltare la gara di Aragon. Voglio essere ottimista e confidente, ma mi aspetto che sarà così anche per la seconda gara”.

Federica Pellegrini positivi: l’annuncio della campionessa in lacrime

Metabolizzato lo shock per Valetino Rossi, un nuovo colpo da Federica Pellegrini. Lo ha annunciato la stessa campionessa con una storia su Instagram. “Ho appena ricevuto la brutta notizia. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”, ha detto in lacrime.

Ieri non firava, aveva dolori dappertutto e così ha pensato di fare il tampone. Doveva gareggiare dalla prossima settimana a Budapest per il circuto Isl di Budapest, resterà a casa per osservare la quarantena di dieci giorni. Anche per lei servirà il via libera dal tampone di controllo che potrà farla tornare in piscina e fino ad allora toccherà aspettarla.