La squadra di canottaggio italiana, dopo le due positività di due atleti azzurri, ha visto finire in quarantena fiduciaria 89 membri dello staff.

Il coronavirus ha ripreso a circolare e l’Italia sta provando a fare muro contro la seconda ondata della pandemia che ha messo in ginocchio l’intero globo terrestre. Ad essere vittime del covid anche le società sportive e le leghe calcio come la serie A. Infatti con le ultime positività di McKennie, Cristiano Ronaldo e Jeremy Toljan del Sassuolo, la Serie A registra 31 contagiati.

Il primato di contagi spetta al Genoa con ben 10 giocatori che all’ennesimo giro di tamponi sono risultati positivi. A seguire l’Inter con sei positivi: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu e Ashley Young. Tutti giocatori importanti che sarebbero potuti scendere in campo nel derby contro il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, Ricciardi: “Mesi durissimi, ora rischiamo 16 mila casi al giorno”

Coronavirus, 2 positivi nella squadra di canottaggio azzurra: 89 in isolamento

Non solo il calcio, ma anche altri sport stanno facendo i conti con il coronavirus. Gli ultimi due casi riguardano due atleti azzurri della nazionale italiana di canottaggio. L’identità dei due sportivi risultati positivi al covid non è stata ancora resa nota.

Dopo le due positività degli atleti azzurri della nazionale italiana di canottaggio, sono finiti in quarantena fiduciaria anche le 89 persone facenti parte dello staff azzurro.

Rientrati dagli Europei di Poznan, si trovano in quarantena fiduciaria tutti i componenti della delegazione tra cui atleti, tecnici, medici, dirigenti e addetti stampa. Resteranno in quarantena fiduciaria per 10 giorni, come previsto dalle leggi vigenti nel nostro territorio.

“Al rientro dagli Europei di Poznan due ragazzi sono risultati positivi. Viste le due positività “, ha dichiarato all’Italpress il presidente della Federazione italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale “abbiamo attuato il protocollo dell’isolamento di 10 giorni per tutti come da Dpcm. Al termine dei 10 giorni verrà effettuato un altro giro di tampone”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, Oms: “Vaccino? Per i più giovani forse nel 2022”