Chioggia, tromba d’aria a Sottomarina: ingenti danni ad auto e tettoie. La pioggia e il vento molto forti hanno devastato il lungo mare per oltre un’ora

Il maltempo si è riversato sulla nostra penisola nelle ultime ore, colpendo quasi tutte le regioni da Nord a Sud. Due perturbazioni, una di seguito all’altra, che non stanno dando tregua nemmeno nelle grandi città. Delle vere e proprie bombe d’acqua hanno trasformato dei semplici temporali in piccole alluvioni a Roma, come a Milano e soprattutto a Napoli e in Campania. La protezione civile ha definito per oggi l’allerta arancione chiudendo le scuole e richiamando alla massima attenzione. Nel frattempo anche dalle parti di Chioggia non se la passano meglio. Una tromba d’aria ha devastato il lungomare di Sottomarina, scoperchiando tettoie e rovinando automobili parcheggiate. Un’ora di precipitazioni copiose e raffiche violente hanno investito anche la spiaggia, portando via ogni cosa. Moltissimi gli alberi sradicati che sono finiti in mezzo alla strada, completamente allagata dalla pioggia. Poco prima di mezzogiorno il maltempo sembra essersi attenuato, lasciandosi alle spalle danni ingenti.

Nel frattempo, proprio ieri un’altra tromba d’aria ha seminato il panico in Sardegna, tra Mamuntanas e Surigheddu, nella zona di Alghero. Nel passaggio del vortice sono rimaste danneggiate tre case e diversi alberi sono stati sradicati. Le linee elettriche hanno subito gravi danni lasciando tutte le abitazioni della zona senza luce per molte ore.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per ripristinare il corretto funzionamento dei pali di alto voltaggio, mentre la polizia locale ha gestito il traffico in strada, gravemente condizionato.

Anche nel centro città di Alghero gli interventi di soccorso sono stati molteplici nelle ultime ore. A quanto pare il peggio dovrebbe essere alle spalle entro domani.

