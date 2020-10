Calciomercato Milan, si teme l’addio di Hernandez: un top club su di lui

Calciomercato Milan, c’è la possibilità che Theo Hernandez lasci i rossoneri a fine stagione: un top club è molto interessato a lui

Theo Hernandez ad oggi è considerato uno dei migliori terzini al mondo e con ampi margini di crescita davanti a sé. Si può dire che il Milan, nell’estate del 2019, abbia fatto un autentico affare ad acquistarlo per 20 milioni di euro dal Real Madrid. Ora il suo valore è quasi triplicato, ma questo non spaventa i migliori top club al mondo che vorrebbero accaparrarselo.

Tra questi c’è proprio il Real che, pentitosi, lo rivorrebbe tra le sue fila. Secondo quanto riferito da Don Balon, a richiedere il calciatore sarebbe stato il tecnico Zinedine Zidane che potrebbe salutare Marcelo in estate.

Molto dipenderà anche dai risultati sportivi del Milan nell’attuale stagione, i quali potrebbero essere significativi in merito ad una decisione da parte del calciatore.

Calciomercato Milan, attenzione a Donnarumma: rinnovo in bilico

Il Milan teme anche per la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, il quale ha il contratto in scadenza nel 2021, che non sembra vicinissimo al rinnovo. In questi mesi gli incontri tra dirigenza ed agente del calciatore non hanno prodotto risultati positivi. Gli intoppi sono diversi, dall’ingaggio alla clausola passando per la durata del nuovo contratto. Intanto, la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui per la possibilità di acquistarlo a parametro zero a gennaio. Qualora andasse in porto questa operazione, sarebbe un vero e proprio suicidio per i rossoneri. Comunque sono già diversi gli eventuali sostituti di Gigio sondati da Maldini. In pole c’è Musso dell’Udinese, ma piace anche Andrada del Boca.

