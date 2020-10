Autobus travolto da una frana, un incidente molto particolare che senza dubbio è sinonimo di un Paese che è nel bel mezzo di problemi metereologici importanti.

Tanta paura e soprattutto panico quello che è stato registrato poche ore fa in provincia di Frosinone, dove un autobus stava per essere protagonista di un brutto incidente. E per poco delle persone non perdevano la vita. Come vi abbiamo riportato ieri, oggi l’Italia è stata attraversata praticamente ovunque da venti fortissimi, tempeste e pioggia forte. In diverse regioni, come la Campania, è anche stato dato lo stato di allerta, con parchi e scuole che sono stati chiusi per evitare che le persone di potessero fare del male. Tra le precipitazioni pesanti e le folate di vento forte, guidare un mezzo grande e poco aerodinamico come un autobus deve essere un’impresa non da poco, e infatti stamane si è sfiorata la tragedia.

LEGGI ANCHE —> Covid, doppia ricerca rivela: “Gruppo sanguigno 0 meno vulnerabile”

Autobus travolto dalla frana, autista salvo per un soffio – FOTO

Siamo a Frosinone, precisamente a San Biagio Saracinisco. Un autobus ha iniziato la sua corsa. Si tratta di un mezzo della Cotral, che stava viaggiando verso lo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano. A bordo c’erano due persone, data l’ora e la particolare area geografica interessata, ovvero l’autista e un passeggero. Mentre il mezzo era in movimento, però, le condizioni climatiche avverse, lo hanno buttato fuori strada. Una frana lo ha praticamente investito, sommergendolo per gran parte della sua lunghezza. Per fortuna l’autista ha avuto la freddezza di spaccare il finestrino e permettere a lui e all’altro uomo di fuggire prima che la situazione diventasse particolarmente complicata.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, Ricciardi: “Mesi durissimi, ora rischiamo 16 mila casi al giorno”