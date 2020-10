Usa 2020, Biden in Florida per gli over 65: “Trump vi ignora”

La corsa ad Usa 2020 non si ferma, con il candidato dem Joe Biden che ha fatto tappa in Florida. Il dem prova ad accaparrarsi la fascia di elettori over 65.

Si fanno sempre più vicine le elezioni di Usa 2020, infatti il 3 novembre è la data fatidica, con Joe Biden che ha deciso di svolgere un comizio elettore in Florida. Il candidato democratico ha anticipato Donald Trump, nello stato a Sud degli Usa. Lo stesso Trump che si sta trascinando non poche polemiche negli ultimi giorni. Infatt il tycoon, da poco guarito dal Covid-19, ha deciso di riprendere il suo tour irresponsabile ed in barba alle regole in giro per il Paese.

Al momento però il democratico, Joe Biden, sembrerebbe essere in leggero vantaggio sull’attuale presidente statunitense. Nel suo comizio in Florida, infatti, l’ex vice-presidente durante i due mandati Obama ha cercato di coinvolgere soprattutto coloro che sono Over-65. Infatti il leader dem ha ricordato come Trump non si rivolgi mai a loro durante i comizi. Andiamo quindi a vedere le parolde i Biden durante la sua apparizione in Florida.

Usa 2020, Biden in Florida corteggia gli Over 65: “Meritate sicurezza, rispetto e serenità”

Il 3 novembre è il giorno decisivo per le elezioni Usa 2020, e con meno di un mese alle elezioni, Joe Biden decide di andare in Florida per uno dei suoi ultimi convegni elettorali. Il leader democratico continua a non sbagliare un colpo, e durante la sua tappa al Sud degli Stati Uniti ha cercato di coinvolgere gli Over 65 nella vita politica.

Infatti il candidato dem ha ricordato come questa fascia d’età sia sempre dimenticata da Donald Trump. Poi Biden è andato all’arrembaggio, affermando: “Vi meritate sicurezza, rispetto, serenita“. In seguito, il dem ha sottolineato tutti quelli che sono i fallimenti della gestione Trump, specialmente ricordando tutte le vittime della pandemia di Covid-19, risultata più letale del previsto. Infatti la maggior parte dei 210mila decessi causati dal Coronavirus, riguarderebbe proprio la fascia d’età Over 65.

Secondo gli ultimi sondaggi politici, al momento in Florida Biden è avanti a Trump di 3,7 punti percentuali. A riportare il dato ci ha pensato RealClearPolitics. Inoltre il democratico ha scelto di puntare sugli over 65, visto che il 30% di questa fascia d’età votò Trump nel 2016. Inoltre, secondo la Quinnipiac University, Biden sarebbe in vantaggio su Trump anche tra gli over 65, con ben 15 punti di vantaggio.

