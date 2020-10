Omicidio insegnante inglese, l’appello del nipote alla magistratura

Il nipote dell’insegnante inglese Anthony Collinsplat ha chiesto alla magistratura di non smettere di indagare sulla morte dello zio avvenuta tre anni fa.

“Non smettete di indagare sulla morte di mio zio”. Questo l’appello lanciato dal nipote di Anthony Collinssplat, un ex docente dell’Accademia Militare di Modena trovata morto all’interno della sua abitazione tre anni fa. L’uomo viveva in Italia da 35 anni. Le forze dell’ordine lo ritrovarono morto nel bagagliaio della sua auto, una Nissan Micra. Aveva un taglio molto profondo alla gola e non aveva le protesi artificiali che era costretto a indossare a seguito di un incidente che gli aveva fatto perdere un braccio e una gamba. La stampella che utilizzava per camminare venne invece ritrovata vicino la sua vettura.

Omicidio insegnante inglese, movimenti bancari sospetti prima della morte

E adesso il nipote ha lanciato un nuovo appello alla magistratura affinché non smettano di indagare sulla morte dello zio. In particolare ha richiesto al giudice di approfondire alcuni movimenti sospetti sul conto in banca dell’uomo. Colinssplat venne ritrovato morto da un’addetta alle pulizie che immediatamente avvertiti gli inquirenti. L’autopsia stabilì che si trattava di omicidio. Dentro la sua casa però, la Squadra Mobile non trovò alcun segno di effrazione o colluttazione. Diversi testimoni riferirono però in seguito che l’ex docente era solito lasciare la porta aperta per permettere al suo cane di uscire. Delle tracce di sangue furono ritrovate in cucina ma non nelle altre stanze. Un vero e proprio mistero continua ad aleggiare su questo cruento omicidio. E nonostante gli anni passino, le indagini continuano a non fornire alcuna pista convincente sul suo possibile assassino.

