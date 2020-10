Maltempo, temporali lungo tutto il Paese nella giornata di domani, che si preannuncia particolarmente drammatica per l’Italia.

L‘Italia sarà molto presto interessata a fenomeni metereologici di portata gigantesca, che senza dubbio causeranno non pochi problemi a tutti gli italiani. Secondo i report metereologici, infatti, la giornata di domani, giovedì 15 ottobre 2020, il Paese verrà colpito da una serie di lunghe e complesse tempeste che potrebbero davvero causare tanti danni. A causare il clima complesso nella giornata di domani sarà. Un’ampia area depressionaria che copre una porzione molto amplia dell’Europa e che continua a mettere il continente in una situazione molto delicata dal punto di vista climatico. L’Italia domani sarà interessata da tante precipitazioni e fenomeni metereologici avversi, di un’intensità molto importante, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha lanciato l’allarme in diverse regioni su tutto il territorio.

Maltempo, temporali in tutta Italia domani: chiuso tutto in Campania

La situazione è molto grave in diverse regioni, riporta la Rai. In Campania per la giornata parchi e scuole resteranno chiuse, dato che si annunciano volate di vento e acquazzoni davvero molto pericolosi. A Venezia c’è il rischio idrogeologico dato che la città è giù sull’acqua. Per quanto concerne la Liguria invece si parla anche di una certa allerta per le maree, che certamente si ingrandiranno dati i venti forti e le abbondanti precipitazioni. In Lazio anche l’allerta è prolungata per ben 36 ore, con la Regione che teme i rischi delle interazioni all’aperto. Pertanto il consiglio che vi diamo è quello di restare a casa il più possibile, evitando che la situazione possa diventare pericolosa per voi e per chi vi sta attorno. Il maltempo previsto, le allerte e il Covid-19 sono davvero troppo per pensare di uscire.

