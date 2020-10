Juventus, UFFICIALE: un altro giocatore è positivo al coronavirus

In casa Juventus le brutte notizie non finiscono mai. Dopo la positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo, ecco che ne arriva un’altra che ha colpito un altro pezzo pregiato della rosa bianconera.

Dopo la positività di Cristiano Ronaldo al coronavirus, in casa Juventus arriva un’altra notizia che sicuramente non ha messo il buonumore al tecnico bianconero Andrea Pirlo. Già l’assenza di CR7 si farà sentire parecchio, ma anche quella di Weston McKennie mette in difficoltà il tecnico per le scelte per il centrocampo.

La notizia è ufficiale, ed è emerso durante i controlli previsti dal protocollo in vigore. Weston McKennie positivo al coronavirus, lo ha annunciato la Juventus sul proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club comunica che (…) è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. (…) La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Cristiano Ronaldo torna Italia per completare la quarantena a Torino

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus è stata una notizia che ha allarmato i tifosi e preoccupato la dirigenza bianconera. La Juventus dovrà fare a meno del suo pezzo pregiato per almeno 10 giorni. Sicuramente il penta pallone d’oro salterà le gare di Crotone e Kiev, mentre da valutare il suo ritorno per il big match contro il Barcellona di Leo Messi.

In Portogallo lo stato prevede una quarantena di 14 giorni, perciò CR7 ha deciso di tornare in Italia e completare il suo isolamento a Torino. A riportare questa notizia il quotidiano spagnolo a A Bola che scrive: “CR7 è già partito verso Torino, ha deciso di completare in Italia la sua quarantena”.

Cristiano Ronaldo sta viaggiando a bordo di un volo sanitario e una volta arrivato a Caselle sarà prelevato da un’ambulanza. Successivamente verrà accompagnato presso il proprio domicilio in sicurezza e rispettando i protocolli previsti dalla legge italiana.

