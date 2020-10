Juventus-Napoli, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo

Juventus-Napoli, la decisione è stata presa dal Giudice Sportivo dopo una lunga consultazione. Stangata per gli azzurri

La partita tra Juventus-Napoli prevista per la seconda giornata di Serie A, in data domenica 4 ottobre 2020, non è stata disputata. Nonostante i bianconeri siano scesi in campo all’Allianz Stadium, la squadra partenopea non si è presentata a Torino. Stando a quanto comunicato dalla società ospite, l’ASL 1 Napoli Nord ha impedito la partenza del gruppo squadra in seguito alla positività di due giocatori: Piotr Zielinski e Eljif Elmas.

Al fischio di inizio, la Juventus si è presentata in campo ed ha atteso i 45′ come previsto dal regolamento della Serie A. Tuttavia Gattuso ed i suoi non si sono presentati sul terreno di gioco e la partita è stata affidata al giudice sportivo. Sebbene la decisione dovesse arrivare la settimana scorsa, si sono presi qualche tempo in più per poter valutare bene la situazione.

Juventus-Napoli: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo

Decisione appena presa dalla Lega Serie A. Vittoria a tavolino per 3-0 da parte dei padroni di casa, quindi +3 in classifica. Oltre il danno, anche la beffa, il Napoli è stato sanzionato di un punto nella classifica della Serie A 2020/21.

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare per la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/21. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli. Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza”. Questo è quanto si legge nel comunicato emanato pochi attimi fa sul sito della Lega.

