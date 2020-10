Kona Electric richiamata dalla Hyundai: il problema riscontrato

La Hyindai ha deciso di richiamare la Kona Electric per possibili problemi alle batterie del veicolo elettrico

La Hyundai ha deciso di dare il via ad una campagna di richiamo volontaria per i modelli della Kona Electric in tutto il mondo. Il problema è legato alle batterie della vettura.

A quanto pare, le batterie potrebbero causare degli incendi e per evitare tragiche situazioni si era deciso di intervenire immediatamente. Il difetto riguarderebbe la realizzazione delle batterie e delle celle ad alta tensione.

Attualmente sono 13 i casi di cortocircuito accertati con principi di incendio dal 2018. In totale saranno oggetto di richiamo altre 77mila modelli. I lotti saranno quelli realizzati dalla Hyundai tra il settembre del 2017 a marzo 2020.

LEGGI ANCHE—> Apple, iPhone 12 e 12 Mini: prezzo e caratteristiche della nuova serie

Kona Electric, quali saranno gli interventi di risoluzione

L’attuale intervento fa seguito a quello avviato in Corea per un problema simile. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle scorse settimane ha disposto l’ispezione di 25 mila veicoli circa di Kona Electric circolanti nel paese. Stiamo parlando di circa un quarto del totale di modelli presenti sul territorio.

Oggi è arrivata l’ufficialità del richiamo mondiale che vedrà coinvolti 11 mila veicoli in Nord America, 37 mila in Europa e altri 3 mila nel resto del mondo. Una volta in officina, le Kona Electric verranno controllate da Hyundai.

Tra gli interventi, si prevede un update del software per preservare le batterie, ma anche la sostituzione dell’intero comparto qualora si rendesse necessario. Il fornitore delle batterie, LG Chem Ltd., lavorerà insieme a Hyundai Motor per analizzare i problemi delle Kona Electric.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, nuovo lockdown e buono Esselunga da 500 euro: è una bufala