Huawei vende Honor, la casa cinese sta facendo di tutto per cercare di liberarsi del suo secondo brand e fare cassa ma non solo.

Huawei è stata colpita molto forte dal ban che Trump ha ufficializzato ai suoi danni ma anche contro tutte le aziende cinesi che non rispettano certi standard. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha basto gran parte del suo mandato proprio nella lotta totale alla Cina, alla sua gente, ai suoi politici e soprattutto al suo predominio sul mercato, in ogni settore. E’ in particolar modo il mercato tecnologico che però è stato preso di mira dall’amministrazione dell’attuale presidente, che è in queste settimane impegnato in un’estenuante campagna elettorale per farsi rieleggere per altri quattro anni ai danni del democratico Joe Biden. Proprio la sua decisione di bandire Huawei dagli Stati Uniti d’America potrebbe aver colpito e non poco l’azienda cinese, che ora ha piani molto diversi rispetto a qualche anno fa.

Huawei vende Honor per 3 miliardi: tre le aziende interessate

Senza Google e senza il mercato americano, l’azienda cinese ha sofferto e non poco. Ora avrà bisogno di ripartire, piano piano, per cercare di rimettersi in sesto. Proprio per questo sta cercando di vendere il suo brand secondario, ovvero Honor, che è attualmente sul mercato. Le indiscrezioni che circolano parlano di una cifra vicina ai 3.1 miliardi di euro per la cessione totale della compagnia, che oggi occupa una porzione di tutto rispetto del mercato mondiale.

Le aziende interessate

Tra i principali interessati c’è Digital China, che si occupa proprio della distribuzione di Honor nel mondo. Ma anche un marchio rivale come Xiaomi, che già possiede Poco nel suo ventaglio di marchi associati, e TCL.

