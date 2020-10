Huawei, in arrivo i nuovi della serie ‘Mate’: la data di presentazione

L’Huawei ha fissato la data di presentazione dei nuovi smartphone della serie ‘Mate’: c’è ancora poco da aspettare

L’Huawei ha messo a punto quelli che saranno i top di gamma della serie Mate per quest’anno. In virtù di ciò, sai canali ufficiali del colosso, è arrivata la conferma ufficiale della presentazione che si terrà il prossimo 22 ottobre. Per la precisione, saranno presentati Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus e Mate 40 ES Porsche Special Edition. Tra le novità più attese c’è il nuovo processore dell’azienda cinese, ciò il Soc HiSilicon Kirin 9000. I Mate 40 godranno, inoltre, si un display ampio curvo ai lati e con un doppio foro laterale. Sul retro, il comparto fotografico sarà posizionato al centro della back cover e sarà inserito in una zona circolare. Nel corso della conferenza saranno presentate anche le cuffie Huawei FreeBuds Studio.

Huawei, le principali novità della serie Mate

Come già detto, tra le novità dei nuovi Mate 40 vi saranno i nuovi processori SoC Kirin 9000 e 9000E che però sono stati limitato nelle capacità a causa dei ban Usa. L’hardware del Mate 40 Pro monterà un 8 GB di Ram e 256 GB di memoria. Lo schermo supporterà un refresh rate di 90Hz. Non vi sono molte info sul comparto fotografico, ma la volontà dell’azienda pare sia stata quella di puntare molto sulle capacità di zoom del prodotto. La versione Pro, che potrebbe superare il costo di 1300 euro, utilizzerà un display da 6.7 pollici, mentre la versione standard utilizzerà un display da 6.4 pollici.

