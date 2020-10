Oggi si è tenuto il funerale del padre di Francesco Totti. Papà Enzo ha esalato l’ultimo respiro al Lazzaro Spallanzani di Roma lo scorso lunedì 12 ottobre.

La famiglia Totti lo scorso lunedì 12 ottobre è stata colpita da un grave lutto. Era ricoverato per coronavirus al Lazzaro Spallanzani di Roma e purtroppo, il papà del leggendario capitano giallorosso Francesco Totti non ce l’ha fatta. Papà Enzo, era una figura importante ed essenziale nella vita di Francesco ed è morto all’età di 76 anni. Li aveva compiuti lo scorso maggio.

Papà Enzo, da Francesco chiamato “Lo sceriffo“, qualche anno fa era stato colpito da un infarto mentre nell’ultimo periodo era alle prese con alcune patologie. A causa di queste, Enzo non è riuscito a sconfiggere il coronavirus lasciando la moglie e due figli.

Francesco Totti reputava papà Enzo una figura centrale della sua vita. Più volte ha sottolineato quanto era importante per lui e quanto fosse stato importante per la sua carriera da giocatore e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> E’ morto Gianfranco De Laurentiis: lutto nel giornalismo sportivo

Funerali papà Enzo, Totti: “Eri e sei il mio orgoglio. Ciao sceriffo”

Il coronavirus ha causato tantissime vittime da quando è entrato in scena. Anche il papà di Francesco Totti è morto per aver contratto il coronavirus e oggi, mercoledì 14 ottobre, si è tenuta la cerimonia funebre di Enzo. A unirsi al dolore di Francesco e unirsi al funerale in chiesa anche il suo ex compagno di squadra Vincent Candela.

Le esequie si sono svolte in forma privata, ma nonostante ciò i tifosi giallorossi si sono uniti al dolore che ha colpito il loro ex capitano e campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006.

Attraverso striscioni e messaggi sui social network, i tifosi si sono stretti in modo virtuale intorno alla famiglia di Francesco Totti e questi, sempre attraverso i social ha dedicato un messaggio al padre scomparso.

“Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita. Sapevo che combattevi da solo e sappi che avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa; (…) eri e resterai sempre il mio orgoglio e spero di essere stato lo stesso anche io per te. (…) Ciao papà… anzi… ciao sceriffo, fai buon viaggio. Tuo Francesco”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, pretendente a sorpresa per Dybala: sarà addio