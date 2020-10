Frosinone, bimba vittima di violenza sessuale: arrestato 38enne

Una bambina di quattro anni è stata vittima di violenza sessuale da parte del compagno di sua madre, un uomo di 38 anni residente a Ferentino.

È successo a Ferentino, comune in provincia di Frosinone, nel Lazio. Qui un uomo è stato condannato a nove anni di reclusione e al pagamento di una multa di 20 mila euro per aver abusato sessualmente di una bambina.

L’uomo di 38 anni, condannato per abusi sessuali su minore, è residente a Ferentino mentre la vittima, una bambina di quattro anni, è la figlia della sua compagna. A destare sospetti ai suoi genitori naturali, la stessa bambina di quattro anni che attraverso comportamenti inusuali ha fatto sì che il padre iniziasse a indagare.

Il padre biologico vedeva che sua figlia nel vederlo evitava di abbracciarlo e non voleva nemmeno più dargli la mano. Il genitore gli chiese per quale motivo si comportasse in tale modo e la piccola rispondeva con gesti che riconducevano ad atti sessuali.

Da qui la decisione del papà della bambina di quattro anni di rivolgersi alle forze dell’ordine. Dopodiché la bambina è stata ascoltata da diverse psicologhe, alle quali la vittima ha raccontato in modo minuzioso tutti gli abusi che ha dovuto sorbire dall’uomo di 38 anni, compagno della madre.

La testimonianza della bambina non ha lasciato alcun dubbio al giudice che dopo aver ascoltato che la piccola da anni era vittima di abusi sessuali ha deciso di condannare a nove anni di reclusione e al pagamento di una multa di 20 mila euro il 38enne di Ferentino.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni del caso, il compagno della madre avrebbe minacciato la piccola dicendole: “Se racconti ai tuoi genitori cosa facciamo quando siamo soli ti picchio”. Gli investigatori da questa minaccia sono riusciti a raccogliere le informazioni necessarie per incastrare l’uomo.

