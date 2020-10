Covid Germania, oltre 5mila casi in 24 ore: record di contagi a Berlino

L’emergenza Covid-19 continua a colpire ancora la Germania. Nel paese tedesco oltre 5mila casi in un giorno, con un record di contagi a Berlino.

L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta tornando a farsi sentire in tutta Europa. Tra i paesi più colpiti negli ultimi giorni non troviamo solamente l’Italia, la Francia o la Spagna, ma anche la Germania, che sta facendo registrare dei veri e propri record di casi. Infatti questa mattina i numeri dell’Istituto Koch hanno riportato 5.132 nuovi positivi, un incremento di ben mille contagi rispetto alla giornata di ieri (4.122).

Il paese tedesco, così, è tornato a far registrare oltre 5mila contagi, non accadeva dall’aprile scorso, quando l’intera Europa era in piena emergenza Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza, nel paese sono stati registrati 334.585 casi, con ben 9.677 decessi (43 nelle ultime 24 ore). Andiamo quindi a vedere il rapporto dell’Istituto Koch, che stamattina ha affermato che il vaccino da Coronavirus, non sarà per tutti.

Covid Germania, l’Istituto Koch avverte: “Il vaccino non sarà per tutti”

Ma il record di contagi in Germania ha interessato soprattutto Berlino. Infatti nella Capitale tedesca ci sono stati ben 706 casi in sole 24 ore, un vero e proprio record visto che numeri così alti non si erano registrati nemmeno nel pieno della Pandemia. Ma proprio i vertici del Paese hanno cercato di rassicurare i cittadini, affermando che il numero alto potrebbe essere frutto del “buco” di domenica. Infatti nella giornata di domenica sono rimasti chiusi gli uffici sanitari, per questo motivo non sono stati tracciati i nuovi contagi.

In merito al vaccino da Covid-19, l’Istituto Robert Koch ha cercato di fare chiarezza. Infatti l’ente governativo, che sta tracciando i dati riguardanti la pandemia, ha affemato che inizialmente il vaccino sarà distribuito solamente alle categorie a rischio, ossia gli anziani e tutti coloro con qualche patologia pregressa. Il documento pubblicato dal RKI, però, è anche un modo per non far illudere i cittadini ad un imminente ritorno alla normalità.

Sulla situazione è intervenuto anche il presidente dell’ente, Lothar Wieler, che ha ricordato che la priorità è il trovare misure di contenimento regionali, limitate nel tempo e adatte al rischio. Nella giornata di Domani, inoltre, Angela Merkel incontrerà i governatori della Land per trovare una quadra nelle regole momentanee che caratterizzano il paese.

