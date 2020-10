Covid-19, Trump ha parlato della situazione legata alla lotta alla malattia di Wuhan e soprattutto del vaccino che continua ad essere un tema caldissimo.

Il Covid-19 ha piegato il mondo e continua a fare danni continuamente e costantemente. Soltanto in Italia, nelle ultime 24 ore, ben 43 persone sono morte. Altre probabilmente stanno morendo mentre leggete questo articolo. Proprio per questo la parola “vaccino” è tra le più magiche e pregne di significato che esistono in questo momento. Avere un’arma, efficace e che permette davvero di tornare alla normalità, contro il virus, cambierebbe la vita di tutti. E salverebbe parecchie di vite. Proprio per questo ogni volta che quella parola viene pronunciata, in tanti si accendono di speranza e di ottimismo per il futuro, che riappare improvvisamente più roseo e speranzoso. Proprio del vaccino ha parlato il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che ha fatto delle promesse davvero molto forti al popolo americano.

Covid-19, Trump: “Vaccino efficace entro fine anno!”

Il numero uno della Casa Bianca ha parlato durante un evento dell‘Economic Club di New York. Qui il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha affermato che il vaccino arriverà e anche presto, anzi, prestissimo. Il capo del partito Repubblicano, infatti, ha affermato senza mezzi termini Covid-19, Trump ha parlato della situazione legata alla lotta alla malattia di Wuhan e soprattutto del vaccino che continua ad essere un tema caldissimo. E come al solito le sue dichiarazioni hanno fatto parecchio rumore, dato che ha promesso agli americani la cura entro fine anno. “Un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid”, ha detto Donald Trump durante l’evento a New York, “arriverà prima della fine dell’anno”.

