Covid-19, l’ospedale Sacco avvisa: “La situazione può esplodere” 

Covid-19, è allarme totale in Italia. A lanciarlo, adesso, è anche il dottor Emanuele Catena, direttore della Terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano. Il professore, intervenuto in mattinata ai microfoni di Skytg24, ha infatti lanciato un monito importante in vista di questa seconda ondata ormai già alle porte.

Covid-19, l’avviso dall’ospedale Sacco

“Ci sono elementi di forte preoccupazione”, è la premessa del responsabile sanitario. Non sarebbero i casi gravi a preoccupare in questo frangente, ma in generale il numero di persone che necessita di soccorso medico dopo una riscontrata infezione: “I dati allarmanti non sono tanto legati al numero dei ricoveri in terapia intensiva, anche perché ieri se ne registravano solo 63 nelle nostre rianimazioni, ma a preoccuparci è l’andamento dei ricoveri”, riferisce infatti il medico.

Il rischio, pertanto, è un’implosione di casi col sistema sanitario nuovamente a rischio collasso: “Se questo trend negativo dovesse continuare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, potremmo trovarci ad avere addirittura centinaia di pazienti ricoverati rispetti ai numeri ancora gestibili di oggi. Potrebbe esserci un’esplosione virale che creerebbe una situazione molto difficile”.

