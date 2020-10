Covid-19, Francia è sempre più sull’orlo della crisi e per questo il presidente Macron ha annunciato il coprifuoco.

Purtroppo di giorno in giorni i nostri vicini della Francia stanno raccogliendo delle cifre che sono a dir poco spaventose. Nelle ultime 24 ore la situazione che si è venuta a creare è davvero spaventosa e sta portando il Governo a prendere delle decisioni davvero estreme. Nei giorni scorsi vi avevamo riportato come il Paese stesse in una posizione complicatissima, con il presidente Macron che aveva annunciato che avrebbe fatto un discorso proprio questa sera per annunciare delle decisioni importanti al popolo francese. La situazione infatti è letteralmente sfuggita di mano alle autorità transalpine. All’inizio l’obiettivo era contenere il virus all’interno di quelle che erano state definite come “zone rosse”. Erano 42, poi sono diventate 46 e ora tutta la Francia è in serio pericolo, al punto che è stato annunciato il coprifuoco.

LEGGI ANCHE —> Eloisa Fontes, la top model ritrovata in una favela di Rio: i dettagli

Covid-19, Francia annuncia il coprifuoco: oggi registrati 22mila positivi

Come promesso il presidente della Francia, Emmanuel Macron, oggi ha parlato alla nazione. Il bollettino che è stato riportato sulle ultime 24 ore è a dir poco sconcertante. La Francia, infatti, ha individuato in un solo giorno ben 22.591 positivi al Covid-19, e parliamo soltanto di quelli che sono risultati positivi ai tamponi, che i tamponi li hanno fatti. Per questo motivo Macron, riporta Le Parisien, ha annunciato il coprifuoco su tutto il territorio nazionale. Da domani, infatti, dalle 21 di sera alle 6 del mattino, in Francia sarà in vigore il coprifuoco totale, per impedire assembramenti e situazioni pericolose per i giovani francesi in questo momento molto difficile. E pensare che continuano ad esistere persone che affermano come tutto sia solo una menzogna.

LEGGI ANCHE —> Grecia, leader di Alba Dorata condannato a 13 anni di carcere: la sentenza