Covid-19, chiusura di parchi e centri anziani a Sorrento: l’ordinanza 

Covid-19, nuova ordinanza a Sorrento: chiudono parchi, oratori, centri anziani e non solo. Dura stretta dell’amministrazione locale dati i positivi in aumento sul territorio.

Stop immediato a tutte le attività sportive non agonistiche nelle strutture pubbliche, chiusura totale di parchi, parchi giochi, centri per anziani ed oratori. Depennato il classico mercato del martedì e interdizione di ogni attività presso i siti citati. E’ questa la dura ordinanza emanata ieri a Sorrento dal sindaco Massimo Coppola a causa dei contagi da Covid-19 in aumento.

Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso la propria pagina Facebook. “In conseguenza dell’aumento dei contagi e della situazione di emergenza sanitaria e in accordo con le altre amministrazioni della penisola sorrentina, ho emanato un’ordinanza con cui ho disposto la chiusura, con effetto immediato, di tutte le attività sportive non agonistiche espletate in strutture pubbliche, la chiusura di parchi e parchi giochi, la chiusura di centri anziani ed oratori”, si legge nel testo.

E ancora: “Il provvedimento riguarda pure la sospensione del mercato settimanale del martedì”. La direttiva partirà da quest’oggi mercoledì 14 ottobre. “Si tratta di misure necessarie per rispettare le normative sanitarie, la salute dei sorrentini viene al primo posto!”, evidenzia il politico. Molteplici i messaggi di dissenso sotto il post in questione, ma la decisione è stata ritenuta inevitabile per contenere la curva epidemiologica nel territorio.

In risposta a un utente perplesso, Coppola ha anche spiegato che ha Giunta ha preferito chiudere le attività non essenziali piuttosto che valutare una chiusura delle scuole a poche settimane dalla riapertura post lockdown. Dopo due settimane si farà un nuovo punto della situazione e le autorità decideranno se allentare o meno le misure prescritte.

