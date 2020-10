La Repubblica Ceca è in pieno stato d’emergenza e così il premier ceco Andrej Babiš ha deciso per un mini lockdown che prevede delle forti restrizioni su tutto il territorio.

La curva dei contagi in Europa continua a salire. I Paesi del vecchio continente più colpiti sono la Spagna e la Repubblica Ceca che rispettivamente dall’inizio della pandemia hanno registrato 896.086 e 129.747. Nella giornata di ieri, 13 ottobre, la Repubblica Ceca ha registrato un incremento di contagi che ha allarmato le autorità locali: 8.326 casi in 24 ore.

La Repubblica Ceca, durante la prima ondata della pandemia da coronavirus, aveva gestito al meglio la situazione iniziale ma il governo ceco non è riuscito a contenere la seconda ondata iniziata dal mese di agosto.

Dopo i casi delle ultime 24 ore, 8.326, la Repubblica Ceca è in pieno stato di emergenza ed ha deciso di porre un freno all’avanzata del virus mettendo in atto forti limitazioni che hanno colpito anche il settore scolastico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, bollettino 14 ottobre: 7332 contagi e 43 morti

Coronavirus, Repubblica Ceca: chiuse scuole e locali per 3 settimane

La Repubblica Ceca è in piena crisi dopo essersi infranta contro la seconda ondata della pandemia da covid. Durante la prima ondata, il Paese ceco si era distinto dalle altre Nazioni per aver gestito al meglio la situazione, ma lo stesso non si può dire oggi.

Nelle ultime 24 ore 8.326 mentre lo scorso 9 ottobre 8.617. Questi numeri hanno allarmato le autorità locali, le quali hanno deciso per un nuovo lockdown della durata di 3 settimane.

In pieno stato d’emergenza sanitaria, la Repubblica Ceca ha imposto forti limitazioni su tutto il territorio che prevedono: chiusura delle scuole tranne degli asili e stop agli eventi culturali e sportivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Fabio Fognini è positivo: era impegnato al Sardegna Open