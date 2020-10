Coronavirus, in Germania mascherine obbligatorie: la proposta del governo

Emergenza Coronavirus, situazione in continuo peggioramento anche in Germania. Il governo dovrebbe estendere l’obbligo di mascherina all’aperto

Una situazione in continuo peggioramento. I numeri relativi al Coronavirus in Europa stanno diventando sempre più preoccupanti, e ormai Francia, Spagna e Gran Bretagna non sono gli unici paesi ad essere sotto la lente d’ingrandimento. In Italia, è valido da qualche giorno il nuovo Dpcm, con alcune nuove misure restrittive per tentare di rallentare la curva dei contagi.

Anche la Germania sta vivendo una situazione molto simile. Nella giornata di ieri, sono stati registrati più di 5mila casi in 24 ore: non succedeva da aprile. Proprio per questo motivo, il governo tedesco sembra essere seriamente intenzionato ad estendere l’obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. La bozza del nuovo decreto legge sarà oggi oggetto di discussione.

Coronavirus, più di 5mila casi in Germania: non succedeva da aprile

Si tratta di una situazione che rischia di diventare fuori controllo. Anche in Germania – come in altri paesi d’Europa – il Coronavirus è tornato ad essere seriamente preoccupante. Nella giornata di ieri, fa sapere il Robert Koch Institut – ci sono stati ben 5132 nuovi casi. Un numero molto alto, che non veniva registrato dallo scorso aprile in piena emergenza. Preoccupa anche l’aumento dei dati rispetto al giorno precedente: l’altro ieri erano 4122 i positivi.

Dall’inizio della pandemia, in Germania i casi totali registrati sono stati più di 334mila, con poco meno di 10mila decessi. Il governo sta lavorando proprio in questo senso, pensando ad una serie di misure restrittive volte a far rientrare l’emergenza e rallentare la curva dei contagi.

