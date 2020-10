Coronavirus, Fabio Fognini è positivo: era impegnato al Sardegna Open

Coronavirus, anche il tennista Fabio Fognini è positivo. La notizia è arrivata poco fa, dopo che è arrivato l’esito dell’ultimo tampone effettuato dal numero uno italiano

Sempre più sportivi stanno venendo colpiti dal Coronavirus. Solamente ieri, anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo dal ritiro con la sua nazionale portoghese. Poco fa, un’altra brutta notizia che fa tremare, questa volta, il mondo del tennis: Fabio Fognini ha il Covid.

In Sardegna per un torneo di tennis ATP, il numero uno italiano si è immediatamente isolato ed è ora sotto osservazione. Oggi sarebbe dovuto scendere in campo per sfidare lo spagnolo Carballes Baena negli ottavi del Sardegna Open, ma la stagione 2021 per lui termina qui. Ora gli organizzatori stanno cercando di ricostruire la rete del contagio, con controlli a tappeto e tamponi a tutti i presenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E’ morto Gianfranco De Laurentiis: lutto nel giornalismo sportivo

Coronavirus, Fognini positivo: la sua stagione è terminata

Anche Fabio Fognini è positivo al Coronavirus. Una brutta notizia per il numero uno del tennis italiano, costretto a chiudere qui la stagione 2020. La sua annata non è stata delle più semplici, soprattutto a causa di un intervento alla caviglia effettuato solamente la scorsa primavera. Il campione ha bruciato le tappe per non mancare l’appuntamento con gli Internazionali d’Italia prima e il Roland Garros poi ma, alla fine, sono arrivate quattro sconfitte consecutive al primo turno.

Qualche giorno fa, nel giorno della presentazione del Sardegna Open, Fognini si era detto parecchio carico e voglioso di far bene per riscattare la stagione. “Ce la metterò tutta, voglio che le cose vadano meglio rispetto alle ultime uscite. Il tempo non aiuta, ma devo passare questa situazione” le sue parole: “Sono felice di essere di nuovo in campo, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid-19, Nazionale: El Shaarawy positivo con carica bassa