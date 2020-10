Coronavirus, stretta in Catalogna: bar e ristoranti chiusi per 15 giorni

Coronavirus Catalogna, bar e ristoranti chiusi per i prossimi 15 giorni. È quanto annunciato dal presidente ad interim della regione

I numeri relativi all’emergenza Coronavirus in Europa sono sempre più alti e preoccupanti. Tra i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia in Europa, c’è sicuramente la Spagna. Nonostante le restrizioni già in vigore, il paese sta faticando parecchio a rallentare la curva dei contagi, e presto applicherà nuove strette.

In Catalogna, il governo locale ha annunciato la chiusura di tutti i bar e i ristoranti della regione per 15 giorni. La nuova ordinanza entrerà in vigore la notte tra giovedì e venerdì, con l’obiettivo di fermare la nuova ondata di Covid che sta investendo il Paese. Ad annunciarlo, spiega l’Ansa, è stato il presidente ad interim Pere Aragones. “È una decisione molto dolorosa, ma quantomai necessaria” le sue parole.

Anche la Gran Bretagna continua ad essere particolarmente colpita dal Coronavirus, che sta facendo registrare numeri molto allarmanti. Pochi giorni fa, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una serie di nuove misure, volte ad arginare la nuova ondata di Coronavirus e a rallentare la curva dei contagi. Intanto, dopo la chiusura dei pub e prima dell’entrata in vigore delle restrizioni aggiornate, a Liverpool è successo di tutto.

La città inglese è da oggi in lockdown e, per protestare, solamente qualche ora fa centinaia di giovani si sono ammassati senza mascherina, ballando e creando disturbi di ogni tipo. Le immagini sono state postate sui vari social media direttamente dai protagonisti, per essere poi riprese da Skynews.

