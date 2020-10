Conte alla Camera: “Importanti risorse destinate all’occupazione femminile”

Il premier Giuseppe Conte, in un discorso alla Camera dei Deputati, ha parlato dell’occupazione femminile come uno dei principali obiettivi legati al piano del Recovery Fund

Il premier Giuseppe Conte, nel corso della riunione della Camera dei Deputati, ha tenuto un discorso molto importante legato alla questione del Recovery Fund. “Accolgo l’impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri in merito all’occupazione femminile. Vi assicuro che un’importante parte delle risorse del Recovery Fund sarà destinata a quest’obiettivo”.

Non è mancata anche una breve battuta sulla trattativa con il Regno Unito per evitare il ‘no deal’ all’uscita della nazione dall’Ue. “Nella trattativa è fondamentale tenere unità tra gli stati membri insieme alla Commissione Europea. Non c’è molto tempo e per un negoziato del genere serve saggezza. Al No Deal preferiamo un accordo fino all’ultimo momento utile, ma che sia equo”.

Covid, Conte: “Le nazioni devono poter contare sul sostegno dell’Europa”

Sulla questione Covid-19, l’obiettivo è quello di insistere sul fatto che “le misure nazionali volte al contenimento del contagio debbano poter contare su una cornice europea di sostegno sia sanitario che economico”. Proprio ieri il premier ha firmato il nuovo Dpcm contenente diverse strette in materia di feste private e cerimonie. Obbligo di mascherina anche in casa propria qualora vi siano persone non conviventi.

