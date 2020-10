Calciomercato Juventus, pretendente a sorpresa per Dybala: sarà addio

Calciomercato Juventus | Dybala ha difficoltà a rinnovare con i bianconeri e per lui avanza una nuova pretendente

In casa Juve in questi mesi si parla molto della questione legata al rinnovo di Dybala che ha il contratto in scadenza nel 2022. Ad ora, dopo diversi incontri con l’entourage, non si è arrivati ad una fumata bianca. La dirigenza bianconera, infatti, è ferma ad un’offerta da 10 milioni di euro anni. La richiesta della Joya è di 15 milioni di euro. Più i tempi si prolungano, maggiore è la possibilità che il calciatore lasci Torino in estate. A tal proposito, si è fatta avanti una pretendente a sorpresa: si tratta del Chelsea. Stupisce perché i Blues non hanno mai mostrato interesse per l’argentino a differenza di club come Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Tottenham. Senza prolungamento, l’offerta d’acquisto per convincere Agnelli dovrebbe essere di circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, nel mirino Sergio Ramos

La Juventus è sempre molto attenta a possibili affari a parametro zero. Ora è la volta di Donnarumma, Pogba e Sergio Ramos. Quest’ultimo è il nome più ad effetto anche perché è legato da 15 anni al Real Madrid. Le parti, però, non riescono a trovare un accordo sul rinnovo e quindi lo spagnolo potrebbe provare una nuova esperienza dopo tanti anni a servizio delle Merengues. I bianconeri potrebbero convincerlo anche in virtù del fatto che c’è in rosa Cristiano Ronaldo, con cui ha vinto tanto in carriera. I Blancos, per sostituirlo, potrebbero puntare proprio sullo juventino De Ligt. Attualmente il suo valore è di 80 milioni e Florentino Perez sarebbe disposto a spenderli per lui. Attenzione anche al Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane, tecnico del Real, preferirebbe Upamecano del Lipsia che costa anche meno: 50 milioni.

