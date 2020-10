Belen si depila, ma il vestito è troppo corto e i fan perdono la testa – VIDEO

Belen si depila, ma il vestito è troppo corto e i fan perdono la testa come mostra la Storia pubblicata proprio in queste ore dalla splendida argentina. La 36enne di Buenos Aires conferma di essere bellissima e di esercitare un fascino per certi aspetti unico.

Belen Rodriguez è tra le donne più belle e attraenti del pianeta e il suo successo su Instagram continua a crescere di giorno in giorno. La bellissima argentina vanta al momento poco meno di 10 milioni di follower sul celebre social network, sono le sue foto e i suoi video fanno sempre incetta di like. Questa volta a conquistare tutti ci pensa una Storia che la ragazza di Buenos Aires ha da poco pubblicato sulla propria pagina e non si sono fatti attendere i complimenti da parte del popolo maschile. Facciamo, però, ulteriore chiarezza in tal senso.

Belen, il vestito è troppo corto: fan in delirio

Nella Storia in questione si vede la bellissima Belen alle prese con la depilazione, ma l’attenzione dei suoi fan è tutta rivolta altrove. L’argentina, infatti, indossa un abito cortissimo e l’accavallamento delle gambe fa impazzire tutti e manda letteralmente in tilt il web. Belen dimostra di essere in formissima e di possedere un corpo mozzafiato, a tratti unico. Una forma fisica smagliante che, per l’ennesima volta, permette alla celebre conduttrice televisiva di conquistare tutto e tutti. Ecco la Storia pubblicata proprio pochi istanti fa dalla 36enne originari di Buenos Aires sulla propria pagina Instagram:

