Whatsapp, spuntano gli account fantasma: di cosa si tratta

Molti utenti sono in apprensione a causa di alcuni account fantasma che compaiono su Whatsapp: scopriamo di cosa si tratta

Negli ultimi tempi a mettere in allarme molti utenti di Whatsapp sono i cosiddetti account fantasma. tutto nasce dal fenomeno del ‘ghosting’ che consiste nell’impossibilità da parte di una determinata persona di mettersi in contatto con un’altra sull’app di messaggistica. A far temere gli utenti è il fatto che non ci si sa dare una spiegazione certa al fenomeno che può avere diverse cause alla base. Potrebbe darsi che un account sia stato sospeso o che si verifichi un blocco Whatsapp unilaterale che non permette di comunicare un un preciso utente.

LEGGI ANCHE—> Facebook nasconderà i contenuti che negano l’Olocausto

Whatsapp, come capire se siete stati bloccati

Se siamo stati bannati, bisogna innanzitutto vedere se l’immagine di profilo sia scomparsa o meno. Successivamente capire se lo stato online è invisibile. Qualora si verificassero entrambe le situazioni, i vostri messaggi arriveranno al server ma non al contatto che apparirà sempre contrassegnato da una spunta grigia di fianco ai vostri testi.

Può darsi anche che uno o più utenti abbiano volutamente disconnesso il proprio numero, in tal caso bisognerà ricorrere ad un ulteriore mezzo con la complicità di un ulteriore contatto. Quest’ultimo dovrà creare un gruppo sulla piattaforma per chiarire apertamente la faccenda.

Intanto gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare una delle novità più attese del momento, ovvero la Ricerca Avanzata.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, nuovo lockdown e buono Esselunga da 500 euro: è una bufala