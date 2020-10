Tragedia a Ragusa, pensionato ucciso investito da un’auto 

Pensionato ucciso investito da un’automobile: dramma terribile ieri a Ragusa in Sicilia. Alla guida del veicolo c’era una donna di 46 anni. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Tragedia terribile ieri a Ragusa. Come riporta l’ANSA, un pensionato di 79 anni, il signor Giuseppe Martorana, è stato ucciso mentre attraversava la strada per far ritorno a casa. L’anziano è stato investito da un’auto, una Fiat Punto, guidata da una donna di 46 anni.

Pensionato ucciso da un’auto a Ragusa

La posizione della signora, la quale avrebbe inavvertitamente travolto l’uomo, è attualmente al vaglio del Pm di turno Monica Monego. Il dramma si è consumato nei pressi del supermercato Eurospin, in viale delle Americhe. Sul posto, al momento dell’incidente, sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e un’ambulanza del 118.

Il soggetto, infatti, non è morto sul corpo. In un primo momento è riuscito a resistere, salvo poi spegnersi per le eccessive ferite presso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era stato trasportato. L’utilitaria è stata sequestrata. La cittadina, nel frattempo, è in lutto.

