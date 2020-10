Un bambino di 11 anni, in Louisiana, ha rubato e guidato uno scuolabus. Arrestato da sei agenti di polizia.

È successo in Louisiana, negli Stati Uniti e la notizia sta facendo il giro del mondo: un bambino è stato arrestato domenica scorsa a Baton Rouge. Ha 11 anni ed è stato arrestato dopo aver rubato e guidato per quasi 45 minuti uno scuolabus. Nonostante fosse inseguito da almeno 12 pattuglie di carabinieri il bambino si è fermato solo dopo essere finito contro un albero.

Ad arrestarlo sei agenti di polizia che dopo averlo ammanettato con le mani dietro la schiena gli hanno chiesto il motivo per il quale avesse compiuto tale azione. Il bambino ha risposto ai poliziotti che ha rubato e guidato lo scuolabus senza un alcun motivo ma solo per il gusto di farlo.

Stati Uniti, arrestato 11enne: aveva rubato e guidato uno scuolabus

In Louisiana, negli Stati Uniti d’America un bambino di 11 anni ha guidato per 45 minuti uno scuolabus. Una dozzina di auto della polizia lo inseguivano e gli intimavano di fermarsi, ma il bambino ha proseguito la sua folle corsa sino a quando si è schiantato contro un albero.

“L’ho fatto solo per il gusto di farlo”, ha risposto l’11enne quando i poliziotti dopo averlo tratto in arresto gli avevano domandato il motivo per il quale avesse compiuto tale azione.

La Polizia Locale ha reso noto che il bambino di 11 ha rubato lo scuolabus dal parcheggio di un istituto per l’infanzia per poi darsi alla fuga. Sempre secondo la polizia la fuga è stata possibile grazie alla tecnologia di push&start di cui è dotato il mezzo scolastico.

Il bambino di 11 anni è stato posto in stato di fermo con l’accusa di furto aggravato oltre a tre capi di imputazione per danneggiamenti aggravati a cose e aggressione aggravata. Infatti gli agenti di polizia sostengono che il bambino durante l’inseguimento avrebbe cercato di colpire alcune auto della polizia per rallentarne la corsa.

