Sondrio, si ribalta il trattore e muore dopo una caduta di 40 metri

In provincia di Sondrio, un uomo ha perso il controllo del trattore che stava guidando ed è finito in un dirupo di 40 metri. Con lui anche una donna.

Un terribile incidente si è verificato oggi in Val Grosina, un comune che si trova nella provincia di Sondrio. Un uomo ha infatti perso la vita ribaltandosi in un dirupo mentre stava guidando un piccolo trattore. Accanto lui, una donna che è rimasta ferita in modo grave e trasportata d’urgenza all’ospedale di Sondrio. Dopo l’incidente sono arrivati sul luogo i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo ormai senza vita dell’uomo. In seguito sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Terni, muore di overdose il giorno del suo 18esimo compleanno

Nel comune di Amelia, in provincia di Terni una ragazza di 18 enne è morta dopo essere andata in overdose. E come se non bastasse, la giovane è morta proprio il giorno del suo diciottesimo compleanno che aveva deciso di festeggiare con un aperitivo con le amiche per poi trascorrere la serata insieme al suo fidanzato. Intorno alle ore 20, questi ha chiamato il 118 dichiarando che la sua ragazza si era sentita male. Immediato l’intervento degli operatori sul posto ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La giovane donna era già deceduta. Da quanto si apprende, la causa della morte sarebbe da imputare a un overdose di eroina. Adesso il suo fidanzato risulta indagato anche perchè aveva già dei precedenti per abuso di sostanze stupefacenti.

