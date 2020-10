Nina Moric denuncia Fabrizio Corona: “Ho paura per mio figlio”

Nina Moric ha deciso di denunciare l’ex marito Fabrizio Corona temendo per l’incolumità di suo figlio. Ha poi pubblicato degli audio su Instagram con Corona.

Nina Moric ha deciso di denunciare l’ex marito Fabrizio Corona. Le accuse nei confronti di quest’ultimo sono molto pesanti, tra minacce che avrebbe rivolto alla donna e dei comportamenti lesivi atti a danneggiare loro figlio, che dal mese di agosto è andato a vivere con il padre. Da quanto si legge nella denuncia, il ragazzo sarebbe sottoposto da Corona a delle gravi costrizioni psicologiche e costretto a presenziare a video ed eventi per denaro. L’ex modella ha poi deciso di pubblicare su Instagram degli audio che riguardano una telefonata con il figlio e una conversazione che ha intrattenuto lei con l’ex marito. Il contenuto è molto forte e spiccano frasi, pronunciate da Corona, come “sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa, prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più. Tu sei una una grandissima p… -e ti farò passare le pene dell’inferno”.

Nina Moric: “Mio figlio mi chiamava per chiedermi aiuto”

La Moric, nella querela presentata agli inquirenti, ha poi dichiarato “ho ricevuto da parte di mio figlio diverse telefonate con accorate richieste di aiuto che, oltre al terribile effetto emotivo che hanno su di me, mi fanno realmente pensare che si trovi in una condizione obbligata di reclusione dalla quale non sa come uscire. E’ ciò in quanto il padre mette in atto condotte di ogni genere: coercitive, minatorie, pusillanimi. La presenza di mio figlio in casa Corona non ha avuto un effetto benefico ma, al contrario, ha scatenato nel mio ex marito una ossessiva ricerca del guadagno, questa volta per il tramite di nostro figlio anche a costo di costringerlo a condotte innaturali per la sua età e immorali per il sentire comune”. Ha poi spiegato di aver ricevuto una chiamata di suo figlio alcuni giorni fa in cui questi gli chiedeva aiuto e le raccontava che il padre lo costringeva ad assumere psicofarmaci. E in una delle telefonate pubblicate dalla Moric si sente il ragazzo dirle “Mamma, io voglio ritrasferirmi da te, stavo meglio molto meglio con te, voglio diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male”.

