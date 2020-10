E’ morto Vito Armato, uomo Lega ed ex Aeronautica Militare

Vito Armato si è spento: il 49enne di Marsala, ex candidato a sindaco nel 2015, era malato da tempo. Lutto nella Lega per l’ex sottoufficiale dell’Aeronautica Militare.

Lutto in Italia: è morto Vito Armato, sottoufficiale dell’Aeronautica Militare ed ex dirigente della Lega. Nato il 26 febbraio 1971, era malato da tempo ma non si è mai arreso sul fronte politico. Nonostante tutto, infatti, di recente ha preso parte anche ad alcuni dibattiti politici. Ex candidato sindaco di Marsala nel 2015, era attualmente a Milano dove il suo quadro clinico si è aggravato negli ultimi giorni.

E’ morto Vito Armato: lutto per la Lega

Ieri, attraverso la propria pagina Facebook, c’è stato il suo ultimo post Facebook. Si trattava di un intervento del collega Alessandro Pagano proiettato sul nuovo sbarco di immigrati in Italia condiviso dal 49enne siciliano: “400 clandestini sbarcati a Lampedusa!! Tutto come previsto! Azzerati i Decreti Salvini ripartono barconi e barchini e il traffico di essere umani! Ormai 25 MILA SBARCHI e 10 mila Tunisini arrivati in Italia. A rischio la sicurezza degli italiani!”.

Lo scorso 11 ottobre, invece, Armato scriveva il seguente messaggio: “I progressisti, qualunque sia la loro forma nelle varie parti del mondo sono sempre gli stessi, sia che si chiamino partito democratico in Italia, o liberal nei paesi anglosassoni, o partito socialista in Francia e in Spagna. Sono sempre pronti a difendere gli interessi della sinistra internazionalista. Volete un esempio? Ecco quello che sta succedendo sui social in Cina e negli Stati Uniti d’America. Giudicate voi… Per quanto mi riguarda io dico: W Trump, W Salvini. PS: Tik Tok è di proprietà cinese”.

