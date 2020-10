Ex Miss Italia e oggi tra le più amate in tv: la riconoscete?

La bambina in foto oggi è una donna di successo. È stata finalista di Miss Italia e vincitrice del premio “Personaggio rivelazione dell’anno”: chi è?

“Nella fotografia esistono, come in tutte le cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare”, diceva Nadar, pioniere della fotografia. La foto di oggi mette a dura prova i lettori, e riprendendo il pensiero del famoso fotografo, solo alcuni sapranno “vedere” e quindi riconoscere la protagonista della foto.

Quegli occhi a mandorla color marrone e quel viso sono inconfondibili. È stata per tantissimi anni la regina del grande schermo ed è la più amata dal pubblico come testimoniano i suoi 1,4 milioni di follower su Instagram.

È bellissima e sensuale, è sposata ed ha due figli. Ancora non avete capito chi è la protagonista della foto? Proseguiamo con gli indizi allora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Attrice di successo e regina del grande schermo: la riconoscete?

Miss Italia e conduttrice televisiva di spessore: la riconoscete?

La protagonista di oggi è nata a Napoli il 21 febbraio 1980, ma è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta. Sin da piccola spiccava per la sua bellezza, così all’età di 19 anni, nel 1999 partecipa al concorso di Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania“. Per poco non riuscì a vincere l’evento, e si classificò terza nella finale di Salsomaggiore Terme.

Questa esperienza gli ha fatto da trampolino lanciandola nel mondo della TV. Ha iniziato come valletta nella trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi, “Scommettiamo che…“.

Nel 2005 su Rai 1 insieme a Paolo Brosio ha condotto le puntate speciali di Linea verde, in diretta da Sanremo e da Verona. A settembre dello stesso anno invece inizia la sua avventura come conduttrice unica con il varietà pomeridiano di Rai 1: Festa italiana.

Nel 2009 vince la quarantanovesima edizione del Premio Regia Televisiva come “Personaggio rivelazione dell’anno“. Da allora sarà la conduttrice più amata dagli italiani.

Nel 2013 diventa la protagonista dei pomeriggi degli italiani conducendo Detto Fatto su Rai 2. Ebbene sì, la protagonista di oggi è la bellissima Caterina Balivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È la più criticata, ma anche la più seguita in TV: la riconoscete?