iPhone 12, oggi la presentazione: dove seguire l’evento Apple in diretta

Oggi martedì 13 ottobre è il grande giorno per gli appassionati Apple: verrà presentato l’iPhone 12. Ecco dove seguire l’evento in diretta

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi martedì 13 ottobre, alle ore 19 locali, Apple presenterà ufficialmente i nuovi iPhone 12. Una notizia che gli appassionati del melafonino aspettavano da tempo, anche a causa dei vari ritardi dovuti all’emergenza Covid-19. Si chiamerà “Hi, Speed”, e sarà un Keynote durante il quale verranno finalmente annunciati prezzi ufficiali, caratteristiche e date di lancio.

Per seguire in diretta la presentazione, basterà andare sul sito ufficiale italiano del colosso di Cupertino, oppure tramite l’account ufficiale Apple di YouTube. Qui, c’è già ora un countdown per vedere in tempo reale quanto manca all’inizio. Per i possessori di Apple Tv, sarà possibile anche utilizzare il canale dedicato Apple Events. Stando ai rumors, la presentazione dovrebbe durare circa 2 ore e terminare intorno alle ore 21 locali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amazon Prime Day, le migliori offerte di oggi: la lista

iPhone 12 e non solo: cosa dovrebbe essere presentato

Cresce l’attesa per tutti gli appassionati di Apple. Ancora poche ore, e finalmente andrà in scena il Keynote di presentazione dei nuovi prodotti firmati dal colosso di Cupertino. Grande protagonista della serata sarà ovviamente l’iPhone 12, che molto probabilmente avrà ben 4 varianti: 12 mini, 12, 12 Max e 12 Max Pro. Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbero costare rispettivamente: 699, 799, 999 e 1099 dollari.

Ma non è finita qui. Per il grande evento “Hi, Speed”, infatti, con ogni probabilità Apple presenterà al pubblico anche altri prodotti nuovi ed esclusivi. A partire dagli HomePod Mini e dall’iPad Air 4, di cui finalmente si dovrebbe sapere la data d’uscita. Molto probabilmente, invece, mancheranno le AirTags e le nuove cuffie AirPods Studio. Per tutte le altre novità, non resta che seguire l’evento in diretta.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, spuntano gli account fantasma: di cosa si tratta