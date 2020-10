Giro d’Italia, altri 8 positivi al Covid: due squadre si ritirano dalla corsa. Dopo Simon Yates sono stati contagiati anche Steven Kruijswijk e Michael Matthews

Dopo una prima settimana filata via liscia senza grossi problemi, il Giro d’Italia sta ora vivendo un momento estremamente difficile. Prima la positività di Simon Yates lo scorso sabato, ora i casi di Steven Kruijswijk del team Jumbo-Visma e Michael Matthews del Team Sunweb. Entrambi hanno contratto l’infezione ma non presentano sintomi significativi. Sono stati affidati alle cure dei rispettivi medici e saranno costretti all’immediato ritiro dalla “corsa rosa“. Come se non bastasse anche altri 6 membri dello staff di due squadre sono stati contagiati. Si tratta della Mitchelton-Scott (4), della Ag2r-La Mondiale (1) e del Team Ineos Grenadiers (1). Tutti sono stati posti in regime di quarantena obbligatoria.

Il team Jumbo-Visma ha comunicato che gli altri corridori e tutti i componenti dello staff sono risultati negativi al secondo giro di tamponi e potranno continuare la competizione. “All’interno della squadra prendiamo molte misure per evitare contagi. E mi sento bene“, ha commentato Kruijswijk. “È una grande delusione ricevere questa notizia. È un peccato dover lasciare il Giro in questo modo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, primo caso al Giro d’Italia: si ritira uno dei favoriti

Giro d’Italia, altri 8 positivi al Covid: si ritirano Steven Kruijswijk e Michael Matthews

Anche il direttore della seconda corsa a tappe più importante del mondo, Mauro Vegni, ha voluto esprimere il suo dispiacere.

“Perdere un team è un dispiacere e un rammarico: di comune accordo con lo staff della Mitchelton-Scott abbiamo preso la decisione più corretta anche dal punto di vista etico. Naturalmente per tutti noi l’obiettivo resta quello di arrivare a Milano, stiamo facendo tutto il possibile per affrontare questa corsa a ottobre e per condurla in porto fino alla fine“.

Il Giro d’Italia ripartirà senza la Mitchelton-Scott, la squadra che già aveva perso Simon Yates la scorsa settimana e che ha visto l’allargarsi dei contagi ad altri 4 membri dello staff.

A chiarire la posizione del team è stato il direttore generale Brent Copeland.

“Lunedì sera abbiamo purtroppo ricevuto la notizia dei risultati di positività al coronavirus per i membri del nostro staff, dopo il terzo ciclo di tamponi in tre giorni. Per una questione di responsabilità sociale nei confronti dei nostri corridori e del nostro staff, del gruppo e dell’organizzazione del Giro d’Italia, abbiamo preso la decisione di ritirarci dalla corsa“.

“Le persone coinvolte sono al momento tutte asintomatiche, o con sintomi lievi, ma la salute dei nostri atleti e del personale è la priorità principale. Ora ci occuperemo del loro trasporto in luoghi sicuri per svolgere la quarantena“.

“Auguriamo alla Rcs e al resto del gruppo – conclude – di proseguire con successo l’edizione di quest’anno del Giro d’Italia e non vediamo l’ora di tornare nel 2021“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, vaccino Irbm in arrivo: “3 milioni di dosi entro Natale”